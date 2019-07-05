Туркестан, Казахстан, 5 июля, 2019, 09:59 — ИА Регнум. Строительство солнечной электростанции мощностью 50 МВт стартовало в Созакском районе Туркестанской области Казахстана, сообщили в пресс-службе национальной компании Kazakh Invest.

(сс)Andreas-Troll Солнечные батареи

Отмечается, что электростанция станет самой крупной в регионе и будет вырабатывать 114 млн кВт∙ч в год. Стоимость проекта оценивается в $60 млн и реализуется при поддержке зарубежного инвестора Risen Energy.

В компании добавили, что строительство электростанции планируется завершить до 2020 года. Это позволит создать около 400 рабочих мест. Региональный директор Kazakh Invest Даулеткожа Мамыров отметил, что Туркестанская область благодаря большой продолжительности солнечных дней хорошо подходит для строительства таких электростанций.

Напомним, 20 мая в администрации Туркестанской области Казахстана сообщили, что в регионе планируется построить солнечную электростанцию мощностью 14 МВт. Часть средств на строительство «зеленой» электростанции выделит Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

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