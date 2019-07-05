Ярославль, 5 июля, 2019, 09:45 — ИА Регнум. 25-летний житель Ярославля задержан за организацию занятия проституцией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УМВД России по Ярославской области. К занятию проституцией ярославец привлек знакомых девушек. Подозреваемый размещал в интернете объявление о досуге, указывая телефон. Со звонившими он договаривался о цене и месте встречи. Как правило, встречи проституток с клиентами проходили в ярославских саунах, а также в квартире сутенера в Ленинском районе Ярославля. За час интимных услуг с мужчин брали от 3 до 4 тысяч рублей. В отношении сутенера уголовное дело возбуждено по статье «Организация занятия проституцией». Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Девушки, оказывавшие интимные услуги, привлечены к административной ответственности за занятие проституцией.