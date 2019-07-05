Москва, 5 июля, 2019, 09:45 — ИА Регнум. Развитие корпоративных программ в рамках негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) поможет увеличить пенсии граждан России до 56% от утраченного заработка. Об этом говорится в обзоре Национальной ассоциации пенсионных фондов (НАПФ), подготовленном для Международного финансового конгресса.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деньги

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Глава НАПФ Константин Угрюмов, слова которого приводит газета «Известия», считает, что уже в ближайшие годы можно будет привлечь до 15 млн человек, если включить в корпоративные программы ряд льгот, в том числе предусмотренных для индивидуального пенсионного капитала (ИПК).

Так, в частности, в ассоциации считают, что необходимым ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, столько же гражданин и 1% — государство. Также в числе необходимых мер предлагается освободить от налога на доходы физических лиц выплаты по НПО, а также на прибыль пенсионных взносов по договору НПО, которые компании делают в пользу своих сотрудников при условии, что последние отработали не менее трёх лет.

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Добавим, что свой обзор Национальная ассоциация пенсионных фондов (НАПФ) представит регулятору, исполнительной власти и общественности уже сегодня, 5 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу, проведённому негосударственным пенсионным фондом Сбербанка, более 40% граждан России уверены, что для комфортной жизни в преклонном возрасте без собственных накоплений государственной пенсии по старости, которая составит от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, не хватит. Треть респондентов, напротив, считают пенсию в размере 30% достаточной для комфортной жизни.