Бостон, США, 5 июля, 2019, 09:21 — ИА Регнум. Самолёт британской авиакомпании Virgin Atlantic, следовавший из Нью-Йорка в Лондон, был вынужден экстренно сесть в Бостоне. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на информацию пресс-службы полиции штата Массачусетс.

(сс) Mark Harkin Самолет авиакомпании Virgin Atlantic

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Причиной аварийной посадки стало возгорание, которое произошло на борту лайнера. По предварительным данным, пожар начался с зарядного устройства для телефона, которое загорелось на пассажирском сиденье, экипажу удалось самостоятельно справиться с огнём.

Все 217 пассажиров рейса 138 из Нью-Йорка, а также экипаж были благополучно эвакуированы после посадки.

В заявлении Virgin Atlantic говорится, что рейс направлялся в лондонский аэропорт Хитроу.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта 2019 года экстренную посадку в аэропорту Вашингтона из-за невыносимого запаха на борту совершил авиалайнер Boeing 737, принадлежащий компании United Airlines. Авиаборт вылетел из аэропорта Балтимор-Вашингтон и направился в Сан-Франциско. Но спустя некоторое время после взлёта самолёт был экстренно перенаправлен в аэропорт имени Даллеса в Вашингтоне. Некоторые пассажиры на борту лайнера жаловались на проблемы с дыханием, тошноту, головные боли и боль в груди. После успешной посадки семеро пассажиров были доставлены в больницу.