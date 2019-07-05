Ярославль, 5 июля, 2019, 09:19 — ИА Регнум. В Ярославском музее-заповеднике с 5 июля начинает работу выставка известного российского художника, блогера и музыканта Васи Ложкина «Восход нового солнца». Основная часть экспозиции — портреты рыжих котиков, конечно же. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Картина Васи Ложкина

Впервые персональная выставка Васи Ложкина проходит в Ярославле, до сих пор местной публике были представлены лишь отдельные работы автора. И впервые произведения Васи экспонируются в пространстве музея.

Вася Ложкин — творческий псевдоним художника, блогера и музыканта Алексея Куделина. Он родился, жил и работал в Солнечногорске. А в 2013 году переехал жить в Ярославль — как гласит легенда, по рекомендации критика Артемия Троицкого. Неудивительно, что специально для новой выставки Вася создал две работы, посвященные Ярославлю. Одна из них — «Ярославка и ярославна. Не перепутай!». Другая, разумеется, — «Ярославцы все красавцы».

Картина Васи Ложкина

«Как художника (в большом смысле слова, конечно, ибо рисовать я не умею) меня мало интересует окружающая действительность. Я изображаю сказочный придуманный мир, — иронично пишет на своем сайте Вася Ложкин. — В творчестве не люблю обобщений, поэтому на моих картинах все конкретно — если это, например, выжившая из ума человекообразная бабушка с топором, то это она и есть, а не какой-то там собирательный образ, метафора или прочая лабуда».

Картина Васи Ложкина

Между тем работы Васи Ложкина — наполненные сатирой и черным юмором — всегда содержат определенный подтекст, чаще всего высмеивают современный политический строй и мещанскую действительность. В экспозиции «Восход нового солнца», например, помимо прочих персонажей представлены «лучшие люди города», среди них — «пыточных дел мастер», «главклоун», «начальник отдела по борьбе с молодежью» и прочие, и прочие.

Но больше всего на выставке, конечно же, ярких рыжих котов, ставших визитной карточкой художника. Один такой кот встречает зрителей уже на входе и одновременно собирает деньги «на подарок медведице Маше».