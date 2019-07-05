Москва, 5 июля, 2019, 09:16 — ИА Регнум. Похищенный в городе Снежном (ДНР) спецслужбами Украины Владимир Цемах, позывной «Борисыч», не причастен к крушению малайзийского Boeing МН17 17 июля 2014 года над территорией ДНР, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграмм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Бойцы СБУ

По словам эксперта, Цемах не был начальником ПВО ДНР, он был назначен на должность начальника ПВО №1 Славянской бригады лишь в октябре 2014 года, то есть гораздо позже крушения МН17.

«Цемах — афганец, в боях в ДНР получил тяжелую контузию, частично лишился слуха. Его участию в обороне ДНР предшествовала личная трагедия: в 06:30 утра 15 июля 2014 года ВВС Украины нанесли ракетно-бомбовый удар по Снежному — родному городу Владимира Цемаха.

Ракеты попали в пятиэтажные дома, которые после взрывов частично обрушились, тогда погибло много мирных жителей. В момент похищения Цемах как раз и находился в Снежном», — пояснил политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что под арест отправлен украинским судом Владимир Цемах, экс-глава противовоздушной обороны Славянской бригады ДНР.

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