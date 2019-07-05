Новосибирск, 5 июля, 2019, 09:12 — ИА Регнум. Руководители ТСЖ Новосибирска пожаловались председателю Законодательного собрания Андрею Шимкиву на регионального оператора пообращению с ТКО, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

На личном приёме представители некоммерческого партнёрства «Новосибирская лига объединений домовладельцев», в которую входят 135 товариществ собственников жилья, жилищно-строительных и жилищных кооперативов рассказали, что за вывоз мусора теперь приходится платить в три-четыре раза больше с каждого дома.

Возмутило руководителей управляющих организаций то, что регоператор вывозит значительно меньше мусора, чем то количество, за которое выставляет счета, а принимать платежи за отходы, вывезенные по факту отказывается. По словам представителей ТСЖ, регоператор отказывается и от раздельного сбора мусора, который сами представители управляющих организаций готовы организовать возле своих домов.

Председатель некоммерческого партнёрства «Новосибирская лига объединений домовладельцев» Галина Немчинова «Мы считаем, что такого не должно быть, такой подход не должен существовать при определении тарифов. Должны учитываться все существующие возможности, которые закон предоставляет. А он говорит, что если мы можем чётко замерять объёмы, вес, кубы, то мы можем применять расчёты по факту. Поэтому мы здесь, чтобы депутаты сделали выводы и приняли решение, и учли наши пожелания.

Руководители управляющих организаций отмечают, что в офисе регионального оператора с ними встречаться отказываются.

Председатель Заксобрания региона Андрей Шимкив заверил, что в ближайшие дни обсудит сложившую ситуацию с губернатором области Андреем Травниковым, министром ЖКХ и энергетики Денисом Архиповым и с руководителем ООО «Экология-Новосибирск» Ларисой Анисимовой.

Председатель Заксобрания Новосибирской обалсти Андрей Шимкив «В сентябре на заседании комитета Законодательного собрания по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам мы выслушаем все стороны, обязательно пригласим и представителей ТСЖ, и министерства ЖКХ и энергетики, чтобы навести порядок. Ведь если людям вместо вывезенных двух кубометров выставляют плату за четыре, это уже безобразие. Нужно наводить порядок в этом вопросе».

Напомним, что 25 июля 2018 года между министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области и ООО «Экология-Новосибирск» было заключено соглашение об организации деятельности по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Компании был присвоен статус регионального оператора по обращению с ТКО в Новосибирской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура Новосибирской области в ходе проверки исполнения управляющими организациями и региональным оператором по обращению с ТКО законов при начислении и взимании с граждан платы за коммунальную услугу, выявили 26 нарушений законодательства, прокуроры внесли 23 представления и возбудили одно дело об административном правонарушении, 123 гражданам пересчитали незаконно начисленную плату за вывоз ТКО. Общая сумма перерасчёта составила почти 17 тысяч рублей.

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