Южно-Сахалинск, 5 июля, 2019, 09:39 — ИА Регнум. На Сахалине суд признал вспомогательный флот — кунгасы, щелевики и прорези — самостоятельным флотом. Между тем перечисленные суда относятся к категории несамоходных, они служат лишь для транспортировки рыбы от невода к берегу. Но суд пошёл дальше и признал бригадиров рыболовных бригад — капитанами судов, равными по статусу тем, кто бороздит морские просторы на мощных сейнерах и траулерах за тысячи миль от родного дома. В суд с такими требованиями обратилась Погранслужба ФСБ РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Лосось

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Несамоходные суда вспомогательного флота, кунгасы, щелевики и прорези — признаны сахалинским судом самостоятельным флотом. А бригадиры рыболовных бригад, которые формируют к путине, — капитанами судов. С таким иском вышло в суд Погрануправление ФСБ РФ по Сахалинской области, а суд иск удовлетворил.

Тем самым, как пишет федеральный отраслевой портал FishNews, создан весьма опасный прецедент, грозящий остановкой лососевого промысла на всей территории Дальнего Востока. Во-первых, суд вынес решение накануне начала промысла. Что это значит? У каждой компании не один кунгас или щелевик — их десятки. Переоформить все документы в тот момент, когда уже нужно выходить на промысел, нереально. Бригадир промысловой бригады, признанный капитаном, теперь обязан подтверждать безопасность мореплавания своего «судна». Всё это стоит больших денег. Каждая компания должна будет заплатить 200 тыс. рублей за освидетельствование, плюс ещё 5 тыс. рублей за каждый кунгас, или щелевик, или прорезь. У компаний таких кунгасов — десятки.

Не оформить всё в соответствии с решением суда рыбаки не могут — тогда они нарушат закон. Сорвать промысел тоже не могут — это на одном Сахалине грозит голодом не менее 7000 рыбаков, у которых ещё и семьи есть, так что, цифру можно смело умножить на три-четыре. Только на Сахалине суденышек типа «кунгас» — 3−4 тысячи единиц. Физически невозможно выполнить требования суда и Погранслужбы ФСБ РФ, не сорвав промысел.

По словам председателя Сахалинской Ассоциации рыбопромышленных предприятий Максима Козлова, каждый год накануне путины рыбакам-дальневосточникам приходится сталкиваться с искусственно создаваемыми госструктурами препятствиями.

Рыбаки уже обратились в Росрыболовство, там пообещали, что будут пытаться найти выход.

Ситуация грозит срывом путины во всех регионах ДФО. Кто от этого выиграет? Экономика точно проиграет. Возможно, на этот вопрос ответят представители Погранслужбы ФСБ РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, дальневосточников всё больше возмущает то, что при наличии самых больших в стране рыбных богатств, они практически не видят доступной рыбы. То, что поступает в магазины по одноименной программе, как правило, переморожено, бито и крайне низкого качества.