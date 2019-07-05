Великобритания, 5 июля, 2019, 09:08 — ИА Регнум. Выход Великобритании из Европейского союза превратился в серьёзную проблему для Соединённого Королевства. Такое заявление выступая с речь в шотландском городе Стерлинг сделала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Иван Шилов ИА REGNUM Тереза Мэй

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Она пояснила, что это касается укрепления союза народов Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.

«Brexit, безусловно, представляет собой серьёзную проблему для союза, но ее можно решить, задействовав основные преимущества Соединённого Королевства», — приводит ТАСС слова Терезы Мэй.

Премьер-министр заявила, что следует вынести урок референдума 2014 года о независимости Шотландии, в котором победили сторонники сохранения союза. По её мнению, для этого следует прилагать больше усилий для укрепления связей между частями королевства.

Мэй добавила, что решение североирландского пограничного вопроса в связи с Brexit останется задачей её преемника.

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Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о своём уходе с поста лидера Консервативной партии и с должности главы британского правительства. Она пояснила, что сделать такое заявление её вынудили однопартийцы, недовольные представленным обновлённым соглашением с Евросоюзом по Brexit.

Ранее Мэй трижды пыталась провести план по Brexit через парламент, однако все разы безуспешно — депутаты настойчиво голосовали против. Добавим, что одним из самых болезненных для выхода Великобритании из ЕС является вопрос границы между Ирландией и Северной Ирландией, подконтрольной Лондону.

Напомним, Соединённое Королевство официально объявило о начале процедуры выхода из Евросоюза в марте 2017 года. Этому предшествовал референдум, на котором в июле 2016 года граждане страны проголосовали за выход страны из ЕС. Официально «развод» с Евросоюзом должен был завершиться 29 марта 2019 года. Однако в апреле на экстренном саммите Евросоюза лидеры 27 стран согласовали статью 50 Лиссабонского соглашения и дали максимальную отсрочку для Brexit до 31 октября 2019 года.