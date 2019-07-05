Ташкент, 5 июля, 2019, 09:03 — ИА Регнум. В Узбекистане за год выращивается 20 миллионов тонн плодоовощной продукции, однако на промышленном уровне перерабатывается лишь 15% от этого объема, говорилось на совещании по вопросу сельского хозяйства.

(сс)GDJ Овощи и фрукты

Совещание проходило под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Из переработанной на промышленном уровне плодоовощной продукции на экспорт отправляется только 7−8%, отмечалось в ходе мероприятия.

Подчеркивалось, что вследствие недостаточного уровня развития инфраструктуры, потеря продукции в процессе сбора и хранения достигает 30%.

В этой связи, Мирзиёев в ходе совещания отметил, что для рационального использования сельхозпродукции, необходимо, в первую очередь, увеличить число современных агро-логистических центров, охватывающих процессы сбора, транспортировки, хранения, переработки, упаковки и экспорта сельхозпродукции.

«Сегодня в стране функционирует 31 агро-логистический центр и 1,5 тысячи холодильных складов. Вместимость таких складов позволяет хранить лишь 4,5 процента от всего объема выращиваемых фруктов и овощей. Этого, конечно же, очень мало», отметил президент.

Шавкат Мирзиёев также указал на необходимость обеспечения стабильных цен на продукты питания и создания широко разветвленной инфраструктуры для бесперебойного насыщения рынка.

Президентом поставлена задача увеличить число холодильных складов до 4,5 тысячи, агро-логистических центров — до 140 к 2025 году.

Такие центры будут созданы в Андижанской, Самаркандской и Ташкентской, Джизакской, Сурхандарьинской, Ферганской областях с использованием льготного кредита Азиатского банка развития, отмечалось на совещании.