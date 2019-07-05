Оттава, 5 июля, 2019, 08:56 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином ситуацию с арестованными в Китае гражданами Канады, заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо, сообщает Global News.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Си Цзиньпин

«Я могу подтвердить, что Трамп говорил со своим китайским коллегой о задержанных (гражданах Канады)», — заявил Трюдо.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года двое граждан Канады были задержаны в Китае по подозрениям в шпионаже. Их задержали через несколько дней после ареста в канадском Ванкувере исполнительного директора корпорации Huawei Мэн Ваньчжоу.

Позже в МИД КНР призвали Канаду не вмешиваться в судебные процессы над арестованными канадскими гражданами.

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