Владивосток, 5 июля, 2019, 09:09 — ИА Регнум. Наличие современных гаджетов в школе наносит серьёзный вред здоровью ребёнка, мешает учебному процессу, вызывает зависть и даже агрессию у детей. Смартфоны удобны для родителей, в части «беспроблемного общения» с ребёнком. Такое мнение высказала корреспонденту ИА REGNUM учитель русского языка Светлана Торопцева, поддержав предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о запрете мобильных телефонов в школах.

В телефоне

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«Давно пора решить этот важный вопрос. Я категорически против смартфонов, планшетов в школе. Вообще, конечно, оставить ребёнка без связи нельзя, мы уже привыкли через телефон контролировать детей, но в этом случае сгодится и простой мобильный — «кирпичик». Я, кстати, предложила родителям на собрании так сделать, меня не услышали, дети так и продолжали носить смартфоны в школу. В этой связи считаю, что родителям удобно «заткнуть» ребёнка в смартфон, не тратя своё время на участие в его жизни. Единицы родителей, кто занимается с детьми, даже просто разговаривает», — прокомментировала учитель русского языка с почти 20-летним стажем работы.

Прежде всего, Светлана Торопцева отметила вред гаджетов для здоровья — при их многочасовом использовании идёт мощнейшая нагрузка на глаза, падает зрение:

«С каждым годом увеличивается число детей, теряющих зрение. Если в советское время в классе было один-два ученика в очках, сейчас больше половины класса с плохим зрением».

Второй причиной отказа от смартфонов, по мнению педагога, является снижение слуха, концентрации внимания — детям приходится минимум два раза повторять задание, вопрос, пока до него «дойдёт» — ведь оторваться от гаджета и вернуться в реальность ребёнку сложно. Если он на уроке отвлёкся на телефонный звонок, сообщение (а это может быть не единожды), то, естественно, что-то пропустил, не выполнил задание. Он начинает злиться, расстраиваться, в некоторых случаях проявлять агрессию, а это уже страдает нервная система.

«Телефон — это сильнейший раздражитель», — уверена учитель-словесник.

Немаловажный аспект в этой проблеме, по словам Светланы Торопцевой, это отсутствие движения, активности у детей.

Светлана Торопцева «Посмотрите, что творится на переменах! Если раньше школьники эти 5−10 минут могли и, главное, охотно бегали, прыгали, то сегодня они как истуканы вдоль стен стоят с телефонами, даже между собой практически не общаются, если только селфи сделают. Они не знают простейших детских подвижных игр, не развита координация, не могут ориентироваться на местности. Для них движение — это тяжело. Многие чуть ли не с грудного возраста сидят в телефонах. Это уже зависимость, от которой трудно вылечить».

Учитель акцентировала, что наличие дорогих телефонов у одних школьников, вызывает далеко не радостные эмоции у других. Отсюда зависть и желание заполучить игрушку любым способом, случается и воровство.

Как сообщало ИА REGNUM, Валентина Матвиенко попросила Роспотребнадзор к 1 сентября решить вопрос с мобильными телефонами учеников в школах.