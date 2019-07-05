Багдад, 5 июля, 2019, 08:49 — ИА Регнум. Министерство нефти Ирака подписало меморандум о взаимопонимании с коллегами из Омана, что позволит наладить сотрудничество между странами в нефтегазовой отрасли, об этом 5 июля сообщает Kurdistan24.

Энгельс Козлов. Черное золото. 1967

«Меморандум направлен на изучение возможности строительства общего нефтеперерабатывающего завода в Омане, а также для переработки нефти, импортируемой в Ирак» , — подчеркнул министр нефти Ирака Тамир Гадбан.

Отмечается, что сотрудничество между двумя государствами не будет ограничиваться лишь торговлей, оно будет также включать обмен научными и технологическими исследованиями в указанной отрасли.