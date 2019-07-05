Рамалла , 5 июля, 2019, 08:48 — ИА Регнум. Джаред Кушнер, старший советник президента США, заявил о том, что Дональд Трамп «удовлетворен политикой Махмуда Аббаса». Как сообщает международная телекомпания Al Jazeera со штаб-квартирой в Дохе, Трамп также добавил, что намерен взаимодействовать с Аббасом в ходе реализации американского плана мирного урегулирования.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Кушнер отметил, что, возможно, согласно плану мирного урегулирования, США призовут палестинских беженцев окончательно обосноваться там, где они находятся сейчас, а не возвращаться на родину, что, безусловно, вызовет резкую критику со стороны палестинцев.

Палестинская национальная администрация (ПНА) и Организация освобождения Палестины (ООП) отвергли условия сделки, предложенной администрацией Трампа, обвинив правительство США в предвзятости по отношению к Палестине.

26 июня в Бахрейне Кушнер обнародовал экономический план сделки, предусматривающей вложить до 50 миллиардов долларов в экономику палестинских территорий, Ливана, Иордании и Египта.