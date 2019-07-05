Барнаул, 5 июля, 2019, 08:41 — ИА Регнум. Показатель роста заболеваемости ВИЧ в России свидетельствует об увеличении смертности от СПИДа, а не о неснижении смертности в результате успешного лечения больных, как утверждает пресс-служба Минздрава РФ. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин.

Пьер Пюви де Шаванн. Девушка и Смерть

«По мнению российских и зарубежных ученых, распространение ВИЧ-инфекции в России приобрело черты эпидемии, и с каждым годом ситуация продолжает усугубляться. Всем известно, что имеющиеся статистические данные не дают настоящего представления о размере проблемы, поскольку большая прослойка населения не охвачена тестированием на ВИЧ-инфекцию.

Однако данные Росстата свидетельствуют не только о росте пораженности ВИЧ-инфекцией, но и, вопреки утверждениям пресс-службы Минздрава, об увеличении смертности от СПИДа. Все указывает как раз на ухудшение эпидемиологической обстановки, а не наоборот, как это хочется некоторым чиновникам. Общепризнанно, что по приросту ВИЧ-инфицированных Россия в настоящее время является одним из мировых лидеров. Это означает, что до сих пор применяемые меры оказались недостаточно эффективными». Павел Шумихин

Напомним, ранее Минздрав РФ известил, что в России зарегистрировано 896 тыс. лиц с ВИЧ-инфекцией, из них более 712 тыс. находятся под диспансерным наблюдением и что только в 2018 году ВИЧ был выявлен почти у 86 тыс. человек. Вместе с тем в профильном министерстве заявили, что рост показателя поражённости не может однозначно трактоваться как ухудшение эпидемиологической обстановки и что этот показатель может увеличиваться из-за снижения смертности в результате успешного лечения больных.