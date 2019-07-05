Лос-Анджелес, США, 5 июля, 2019, 08:24 — ИА Регнум. «Лос-Анджелес Гэлакси» одержал победу над «Торонто» в матче американской лиги MLS. Встреча завершилась со счётом 2:0.

Дмитрий Неймырок Златан Ибрагимович

В составе «Гэлакси» дубль оформил шведский нападающий Златан Ибрагимович, отличившийся на 75-й и 89-й минутах.

В настоящее время «Гэлакси» занимает третье место в турнирной таблице MLS, имея в активе 34 очка.

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