Новосибирск, 5 июля, 2019, 07:54 — ИА Регнум. Первые четыре из 20 подержанных трамвайных вагона, подаренных мэром Москвы Сергеем Собяниным Новосибирску, прибыли в город, сообщили ИА REGNUM в мэрии муниципалитета.

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«20 трамвайных вагонов модели 71−619К, выпущенных в 2001—2005 годах, переданы городу Новосибирску на безвозмездной основе. Остальные 16 единиц будут доставлены в течение месяца. МКП «Горэлектротранспорт» планирует поэтапный выпуск вагонов на линию, после выполнения технического обслуживания в объёме углублённого ТО-2», — уточнили в пресс-службе городской администрации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 февраля 2019 года мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о передачи Новосибирску в муниципальную собственность от правительства Москвы 20 подержанных трамваев. Их доставку оплачивает мэрия Новосибирска.

Напомним, что на балансе новосибирского «Горэлектротранспорта» находятся около 140 пассажирских трамвая. Весной 2016 года новосибирские городские депутаты заявили, что износ парка «Горэлектротранспорта» достиг 80%.

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