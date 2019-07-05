Севастополь, 5 июля, 2019, 07:42 — ИА Регнум. Отряд кораблей Черноморского флота России приступил к плановым мероприятиям боевой подготовки в акватории Чёрного моря. Как уточнили в пресс-службе Черноморского флота 5 июля, манёвры проводятся на фоне военно-морского учения «Си-Бриз-2019», которое началось 1 июля в северо-западной части Чёрного моря.

Mil.ru Корабли черноморского флота

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Все в учениях задействованы около десяти кораблей, включая большие десантные корабли «Азов» и «Цезарь Куников», а также малые ракетные корабли «Орехово-Зуево» и «Мираж», несколько ракетных катеров.

«Группировка кораблей Черноморского флота продолжает комплекс мероприятий по контролю за деятельностью кораблей НАТО, участвующих в военно-морском учении «Си-Бриз-2019» в северо-западной части Чёрного моря», — говорится в сообщении пресс-службы флота.

Отмечается, что на завершающем этапе учений экипажи проведут ракетные и артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям из зенитных ракетных и артиллерийских комплексов.

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Как сообщал ИА REGNUM, международные военные учения Sea Breeze — 2019 («Си Бриз — 2019») стартовали в Одессе 1 июля. Это самые масштабные военные учения, которые проходят на Украине. Они проводятся в северо-западной части Чёрного моря, в Николаевской, Херсонской и Одесской областях. Военнослужащие украинских ВМС совместно с партнёрами выполнят задачи по стандартам НАТО на море, суше, в воздухе и под водой.

Всего планируется привлечь около 30 кораблей, 30 летательных аппаратов и более 900 человек личного состава подразделений морской пехоты разных стран, включая США и Великобританию. Планируется, что учения завершаться 12 июля.