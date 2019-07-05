Москва, 5 июля, 2019, 07:30 — ИА Регнум. В Москве и Подмосковье в выходные дни (6−7 июля) будет по-осеннему прохладно, ветрено и дождливо. Скандинавский циклон пока не собирается сдавать позиции, передают Метеоновости.

Иван Шилов ИА REGNUM Дождь

В субботу, 6 июля, будет преобладать облачная, дождливая и ветреная погода. Ночью в Москве +8, +10 °C, днём воздух прогреется до +13, +15 °C. Порывы юго-западного ветра могут достигать 12 м/с.

В воскресенье, 7 июля, характер погоды сохранится. Дождливая погода сохранится. Ночью ожидается +9, +11 °C, днём столбик термометра поднимется до +14, +17 °C. Атмосферное давление низкое — 730−732 мм рт. ст.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июле ожидается погода в пределах нормы на европейской территории России, на юге Урала и юге Западной Сибири.

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