Благовещенск, 5 июля, 2019, 07:34 — ИА Регнум. Статус «Свободного порта» и льготный режим налогообложения для Благовещенска пообещал полпред президента в ДФО Юрий Трутнев на совещании в Приамурье, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

LxAndrew Благовещенск

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Как заявляют в правительстве Приамурья, статус «Свободного порта» позволит ввести на территории Благовещенска упрощенный визовый режим «электронной визы», что коренным образом может сказаться на туристическом обороте города с учётом ввода в эксплуатацию моста через Амур между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ.

О введении статуса «Свободного порта Владивосток» Юрия Трутнева попросил губернатор Приамурья Василий Орлов. Полпред всемерно поддержал это предложение и заявил, что статус может быть присвоен Благовещенску уже в ближайшие три месяца.

Юрий Трутнев «Решение будем считать принятым. Теперь всё дело за тем, насколько быстро будут отработаны документы. Думаю, что в течение двух-трёх месяцев мы этот вопрос полностью решим».

Также на совещании обсуждались вопросы развития интересных для туристов объектов, в том числе канатной дороги «золотая миля» и ряд других. Говорили и об экологическом туризме. В случае реализации этого проекта, Благовещенск станет пятым городом в России, где установлен статус «порто-франко» с льготным режимом налогообложения.

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Как сообщало ИА REGNUM, во время встречи полпреда Юрия Трутнева с губернатором Приамурья Василием Орловым, обсуждению подверглась ситуация со строительством объектов в городах Свободный и Циолковский, куда в ближайшие годы должны быть потрачены значительные средства на возведение объектов городской инфраструктуры.