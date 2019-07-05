Судан, 5 июля, 2019, 07:44 — ИА Регнум. Подводный археолог Пирс Пол Крисман и его команда стали первыми людьми, которые за 100 лет погрузились в затопленную гробницу фараона на севере Судана, передает BBC Africa.

Саркофаг

По словам Крисмана, подобное погружение было впервые совершено в Судане на месте древнего царского захоронения в Нури. За 100 лет уровень воды в гробнице значительно повысился, что затруднило доступ. Археологи спускались вниз по 65-ступенчатой лестнице, которая вела к входу в гробницу. Для того, чтобы проникнуть в гробницу, исследователи использовали шланг, который откачивал кислород с поверхности. По словам археологов, обычные акваланги «были бы слишком громоздкими» для погружения. Им удалось достичь уровня примерно 40-й ступени, на уровне которой начинались грунтовые воды, для дальнейшего исследования которых необходимо другое оборудование.

В гробнице археологи нашли керамические фигурки и сусальное золото. Крисман полагает, что эти пожертвования были предназначены для несовершеннолетнего фараона Настена, который управлял царством Куш с 335 до 315 гг до н. э.

Золото все еще находилось в гробнице и не было украдено, так как повышение уровня воды сделало ее недоступной для большинства людей, пишет подводный археолог Кристин Ромей в National Geographic.

«Есть три камеры с красивыми арочными потолками размером с небольшой автобус, вы входите в одну камеру, затем в другую, она совершенно черная, если не включать вспышки, вы осознаете, что находитесь в могиле, и она начинает раскрывать секреты, которые хранятся внутри», — рассказала Ромей, которая также приняла участие в экспедиции.

Гробница является частью древнего захоронения Нури, которое занимает площадь более 68 гектаров на севере Судана.

В пирамидах Нури погребали кушитских царских особ, которых иногда называют «черными фараонами». Царство Куш просуществовало много сотен лет, и в 8 веке до н. э. завоевало Египет, которым правило почти столетие.

В Судане находится больше пирамид, чем в Египте. Одно из главных отличий между пирамидами Судана и гораздо более известными пирамидами в Египте заключается в том, что кушитские цари были похоронены под ними, а не внутри.