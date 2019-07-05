Тегеран, 5 июля, 2019, 08:13 — ИА Регнум. Генерал-губернатор иракской курдской провинции Сулеймания Хаваль Абу Бакир заявил, что провинция готова и впредь расширять отношения с Ираном несмотря на то, что Вашингтон этому активно сопротивляется. Об этом сообщило иранское информационное агентство Fars.

Боец Отряда народной самообороны Курдистана

По словам политика, Иракский Курдистан «не принимает заказы от США» касательно того, как ему развивать отношения с Ираном, а действует так, как решает Багдад. Безусловно, Курдистан заинтересован в развитии торгово-экономических связей с ИРИ, и будет их наращивать вопреки давлению Белого дома. Более того, Багдад пока еще не установил никакого режима ведения экономической деятельности на ирано-иракской границе, что дополнительно позволяет увеличить объем торговли.

Хаваль Абу Бакир призвал Иран к запуску прямого авиасообщения между городом Сененедж в Иранском Курдистане и иракской Сулейманией.