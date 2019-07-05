Мюнхен, Германия, 5 июля, 2019, 07:14 — ИА Регнум. Бывший хавбек мюнхенской «Баварии» Арьен Роббен объявил о завершении спортивной карьеры. Об этом сообщает Goal.

Football.ua Арьен Роббен

«Я решил завершить карьеру. Без сомнения, это самое трудное решение, которое мне пришлось принять. Решение, которое столкнуло сердце и разум», — сказал Роббен.

Напомним, на протяжении своей карьеры Роббен выступал за такие клубы, как ПСВ, «Челси», «Реал», а с 2009 по 2019 год защищал цвета «Баварии». Он становился чемпионом Голландии, Англии (дважды), Испании и Германии (восемь раз), а также выиграл Лигу чемпионов в 2013 году.

За сборную Голландии Роббен играл с 2003 по 2017 год. В составе национальной команды он стал серебряным (2010 год) и бронзовым призёром (2014 год) чемпионатов мира, а также выиграл бронзу чемпионата Европы (2004 год).

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