Копенгаген, 5 июля, 2019, 08:13 — ИА Регнум. Изменение в миграционной политике Дании, согласно которому беженцы смогут вновь смогут оставаться в пределах страны при условии, что они проработали в одной области два года, не приведет к кардинальным переменам.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Изначально партия «Радикалов» назвала это послабление началом совершенно нового направления в датской политике, однако позже исследовательский центр «Крака» провел анализ имеющихся данных о беженцах и мигрантах и сделал заключение, что данное послабление коснется только 750 человек из 25 тысяч, поскольку только они соответствуют заявленным требованиям — об этом пишет датская газета «Jyllands-Posten» («Юлландс-Постен»).

Решение о введении данного изменения в миграционной политике было согласовано еще в ходе формирования нынешнего датского правительства — его лоббистами выступали все те же «Радикалы».