Москва, 5 июля, 2019, 07:12 — ИА Регнум. Торги по нефти марки Brent 4 июля завершились в минусе на 1,5%. Активность на рынке была низкая в связи с празднованием Дня независимости в США. Цена контролировалась в диапазоне $62,94−64,05, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Paul Lowry Нефть

Нефть находится под давлением, так как участников рынка продолжает беспокоить вероятность сокращения спроса на нефть из-за замедления темпов роста мировой экономики. Представители США и Китая возобновят переговоры на следующей неделе для попытки решения торговых споров, поэтому эта тема для нефтяного рынка является ключевой.

Сегодня, 5 июля, на торгах в Азии баррель Brent подорожал на 0,11%, до $63,20. Участники рынка ждут публикации отчета по рынку труда в США. Хорошие данные положительно отразятся на фондовых индексах и нефти.

Если они разочаруют спекулянтов, тогда нефть укрепится на фоне ослабления американской валюты. Укрепление будет краткосрочным, но общая картина при этом сохранится на повышение из-за сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке.

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