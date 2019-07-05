Иркутск, 5 июля, 2019, 07:21 — ИА Регнум. Потоки гуманитарной помощи, поступающие в адрес жителей пострадавшей от наводнения Иркутской области, возможно будут контролировать сотрудники правопорядка. Судя по официальной информации, опубликованной на сайте иркутского правительства, с таким предложением выступил председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности правительства Иркутской области Руслан Болотов, отвечая на вопрос журналиста о жалобах на то, что гуманитарная помощь не всегда попадает действительно нуждающимся людям (сообщается даже о фактах ее перепродажи).

Цитата из видео Затопленный Тулун, вид из окна

«По жалобам, которые начали поступать от жителей, работают представители силовых структур. Такие факты не должны оставаться без должного реагирования, безусловно, это неприемлемо. Люди переживают непростой период, у многих действительно горе, полная утрата имущества. И тот, кто так поступает с гуманитарной помощью, должен понимать, что реакция будет жесткой». Руслан Болотов

Иркутский чиновник также пообещал провести ревизию потоков гуманитарной помощи, поступающей в муниципалитеты.

Напомним, ранее о том, что продовольствие и предметы первой необходимости стараются получить не только пострадавшие от наводнения, в интервью корреспонденту ИА REGNUM сообщила одна из жительниц наиболее пострадавшего от паводка города Тулуна.

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Вы и так много из нашего сжираете ». Жительница Тулуна Наталья И «Люди, которые не пострадали, тоже считают, что им что-то должны, и рассчитывают на гуманитарную помощь, и качают свои права. Если людям не нравится то, что им выдали, начинают кричать и внаглую брать консервы из коробок с криками: «».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области с 25 июня 2019 года на территории Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского, Чунского, Зиминского и Куйтунского районов в результате дождевого паводка произошло подтопление в 103 населенных пунктах 10 150 жилых домов, в которых проживают 32 951 человек, в том числе 7877 детей. За медицинской помощью обратилось 2213 человек. На сегодняшний день, 5 июля, известно о 21 погибшем.