Лондон, 5 июля, 2019, 06:46 — ИА Регнум. Американская теннисистка Серена Уильямс одержала победу над представительницей Словении Каей Юван во втором круге Уимблдона. Встреча, продолжавшаяся 1 час 36 минут, завершилась со счётом 2:6, 6:2, 6:4

Yann Caradec Серена Уильямс

Уильямс семь раз подала навылет, допустив пять двойных ошибок, и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы четыре эйса, три ошибки на подаче и три брейка.

В третьем круге Уильямс сыграет с немецкой теннисисткой Юлией Гёргес.

Читайте также: 15-летняя теннисистка Гауфф вышла в третий круг Уимблдона