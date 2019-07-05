Иркутск, 5 июля, 2019, 06:44 — ИА Регнум. Паводковая обстановка в терпящей бедствие от мощнейшего наводнения Иркутской области остаётся напряжённой. Помимо устранения последствий затопления более тысячи домов, спасателям приходится осуществлять противопаводковые мероприятия ещё в шести населённых пунктах, куда в ближайшее время может зайти вода. Как следует из официальный информации областного ГУ МЧС по РФ, опубликованной сегодня, 5 июля, речь идёт о Шелеховском и Иркутском районах.

Irkobl.ru Последствия подтопления

По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уровень воды в реке Иркут у областного центра на утро 5 июля составил 244 сантиметра, при критической отметке 320 сантиметров.

В Иркутске в зону возможного подтопления могут попасть 42 дома. В двух районах и областном центре введен режим «Повышенная готовность».

ГУ МЧС по Иркутской области «В областном центре, вдоль берега Иркута в поселке Горького, наиболее подверженного выходу воды из русла реки, произведено укрепление защитного сооружения, песчано-гравийной насыпи, путем установки 600 метров наливной противопаводковой дамбы. Иркутский пожарно-спасательный гарнизон совместно с аварийно-спасательной службой города установили пожарно-насосную станцию и произвели заливку и установку 24 секций дополнительного защитного сооружения».

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В населенных пунктах Баклаши, Шаманка, Моты, Веденщина Шелеховского района, Смоленщина и МаксимовщинаИркутского района, попадающих в зону возможного подтопления, осуществляется оповещение населения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось после затяжных проливных дождей. Реки вышли из берегов и подтопили более 90 населённых пунктов в шести районах области. Пострадали более 30 тысяч человек. В регионе действует режим ЧС.