Москва, 5 июля, 2019, 05:39 — ИА Регнум. Истребитель Су-27 Южного военного округа был поднят по тревоге на перехват самолёта-разведчика Р-8А Poseidon ВВС США, сообщает Минооброны РФ.

Vitaly V. Kuzmin Истребитель-перехватчик Су-27

Инцидент произошёл над нейтральными водами Чёрного моря. Американский самолёт направлялся к российской границе.

Поднятый по тревоге Су-27 приблизился к Poseidon на безопасное расстояние, после чего американская машина развернулась и полетела в обратную сторону.

В соцсетях появилось видео, которое, как утверждается, имеет отношение к инциденту с перехватом.

https://twitter.com/sashakots/status/1146785889613418496

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