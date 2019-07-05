Су-27 перехватил американский Poseidon над Чёрным морем
Москва, 5 июля, 2019, 05:39 — ИА Регнум. Истребитель Су-27 Южного военного округа был поднят по тревоге на перехват самолёта-разведчика Р-8А Poseidon ВВС США, сообщает Минооброны РФ.
Vitaly V. Kuzmin
Истребитель-перехватчик Су-27
Инцидент произошёл над нейтральными водами Чёрного моря. Американский самолёт направлялся к российской границе.
Поднятый по тревоге Су-27 приблизился к Poseidon на безопасное расстояние, после чего американская машина развернулась и полетела в обратную сторону.
В соцсетях появилось видео, которое, как утверждается, имеет отношение к инциденту с перехватом.
https://twitter.com/sashakots/status/1146785889613418496
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