Якутск, 5 июля, 2019, 05:27 — ИА Регнум. Нынешние чиновники напрочь забыли советский опыт, касающийся зарплат дальневосточников, когда они разительно отличались от заработков в других регионах России, озвучил своё мнение депутат Госдумы РФ Федот Тумусов («Справедливая Россия»). Он считает, что на Дальнем Востоке зарплаты обязаны быть высокими, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ilya Varlamov Оймякон, Якутия

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Федот Тумусов «Глава Минвостокразвития прозрел. Лучше поздно, чем никогда. Он понял, что на Севере зарплаты должны быть в 2−3 раза выше, чем в остальной России: только так можно остановить отток населения. Удивительно, конечно, что за последние десятилетия чиновники прочно забыли советскую практику, когда всё так и было. Но ладно, было, допустим, давно, однако здравый смысл никто же не отменял!»

Представитель Якутии в Госдуме аргументировал возврат к повышенным зарплатам дальневосточников тем, что и зима в отдалённых северных районах дольше, и продукты завозные очень дорогие, тарифы высокие:

«Жить на Севере дорого. Гораздо дороже, чем где-нибудь на Кубани или даже в Москве. Извините за очевидное, но все знают, сколь велики траты на зимнюю одежду, на еду, когда любые овощи — завозные. Интернет периодически удивляется огурцам по 800 рублей, а ведь для Севера это повседневность. ЖКХ: зима у нас не три и даже не 6 месяцев. Транспорт. Что ни возьми — дороже».

Федот Тумусов «Так что зарплаты обязаны быть высокими. А вместе с ними нужен соцпакет. Льготные перелёты не для отдельных категорий, а для каждого, отдых для детей на море. Реально, а не как сейчас существующие надбавки. Вспомнить даже, с каким трудом мы бились за досрочную пенсию, как я сам долго объяснял в думе её необходимость на фоне повышения пенсионного возраста».

Депутат акцентировал, что «хорошо, конечно, что министр говорит о повышении зарплат. Но нужно говорить и обо всём остальном. А главное — делать, одними разговорами сыт не будешь».

Как сообщало ИА REGNUM, министр по развитию ДФО и Арктики Александр Козлов, выступая на заседании итоговой коллегии Минвостокразвития, сказал, что дальневосточники должны зарабатывать в 2−3 раза больше, чем сегодня:

«А сейчас, давайте не будем друг другу лукавить, отток населения продолжается. Как его остановить? В социальном плане — комфорт и качество жизни. В экономическом — уже сегодня люди, живущие на Дальнем Востоке, должны зарабатывать в два-три раза больше. Это — стимул остаться, стимул участвовать в строительстве Дальнего Востока. Для других — это стимул приехать на Дальний Восток, как это было при строительстве БАМа, думаю, никому не нужно напоминать, что ехали на стройку, в частности, из-за больших заработков».