Магас, 5 июля, 2019, 05:20 — ИА Регнум. Уголовное дело об избиении семилетней девочки возбуждено в Ингушетии, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ.

Насилие

Уточняется, что ребёнок 2012 г.р. был доставлен в детскую региональную больницу в 12:25 мск 4 июля. У девочки диагностированы множественные телесные повреждения.

Девочка сейчас находится в реанимации. Расследование уголовного дела взял под контроль и.о. главы следственного управления генерал-майор юстиции Белхароев У.Х.

В региональном управлении МВД РФ отметили, что на теле ребёнка обнаружены многочисленные ушибы, ссадины и кровоподтеки.

«Установлено, что последние полгода она проживает в семье близкой родственницы. Со слов женщины, травмы получены ребёнком при падении в яму во дворе дома, расположенного на ул. Восточная г. Сунжа», — сообщили в полиции.