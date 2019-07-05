Москва, 5 июля, 2019, 04:45 — ИА Регнум. Проект плацкартного вагона без боковых мест разработан компанией «Вагонреммаш», передаёт РБК.

a.fiedler В плацкартном вагоне

В новом вагоне спальные места будут длиннее традиционных: 184 см — вместо теперешних 166,5 см. В таком вагоне будет 40 мест.

Вагон будет оснащён шкафом для хранения инвентаря и дополнительным багажным отделением.

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