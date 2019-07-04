Прага, 5 июля, 2019, 02:37 — ИА Регнум. Договорённость о сохранении существующего объёма авиасообщения достигнута между Москвой и Прагой, сообщает минтранс Чехии.

Kenyh Cevarom Пражский аэропорт

Ведомство отмечает, что договорилось с российским Минтрансом не менять существующее состояния воздушного движения, а в конце августа возобновить переговоры о сотрудничества на следующий сезон.

Напомним, в первых числах июля между Чехией и Россией возник конфликт, касающийся авиаперевозок. Из-за несогласованности по условиям перелёта для чешских самолётов по транссибирскому маршруту власти Чехии ограничили Россию в количестве авиарейсов.

Российские компании «Уральские авиалинии», «Победа» и «Аэрофлот» отменили ряд рейсов в Чехию. Затем появилось сообщение, что конфликт улажен и полёты возобновлены до 7 июля.

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