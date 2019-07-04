Риджкрест, США, 5 июля, 2019, 02:21 — ИА Регнум. Пять пожаров вспыхнули на территории города Риджкреста (штат Калифорния, США) из-за мощного землетрясения, передаёт CNN.

Пожар

По словам мэра города Пегги Бриден, пожары вспыхнули из-за прорывов газопровода. В районе землетрясения на северо-западе округа Сан-Бернандино повреждён водопровод, несколько зданий дали трещину, наблюдается обрыв ЛЭП.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,6 произошло вечером 4 июля в 18 км от Риджкреста. Сотрудники геологической службы США (USGS) полагают, что это не последнее землетрясение в Сан-Бернандино.