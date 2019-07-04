Кишинёв, 5 июля, 2019, 01:34 — ИА Регнум. Муниципальный совет Кишинева 4 июля отправил в отставку и.о. мэра Руслана Кодряну и вице-мэра Нистора Грозаву и назначил временным новым и.о. мэра Кишинева секретаря муниципального совета Адриана Талмача. Как передает ИА REGNUM, позже советникам предстоит избрать и.о. мэра, который будет исполнять эти обязанности до местный выборов, которые пройдут осенью.

Чехарда

За отставку и.о. мэра голосовали социалисты, либералы, а также несколько советников от коммунистов и «Нашей партии». Советники отметили, что назначение Кодряну и.о. мэра в свое время было проведено сомнительным путем, а самого его подозревают в связях с прежней властью и олигархом Владимиром Плахотнюком.

Сам Кодряну заявил, что не держится за кресло и всегда считал, что «в мэрии надо заниматься не политикой, а управлением городским хозяйством».