Риджкрест, США, 5 июля, 2019, 01:04 — ИА Регнум. Вероятность нового сильного землетрясения в Калифорнии в ближайшие дни составляет 50%, заявила представитель геологической службы США (USGS) Люси Джонс, передаёт CNN.

Цитата из к/ф «Землетрясение». Реж. Марк Робсон. 1974. США Калифорния. После сильного толчка

По её словам, не исключено, что новое сильное землетрясение в районе города Риджкрест (штат Калифорния, США) может произойти на следующей неделе. По данным сейсмологов, за землетрясением магнитудой 6,6, которое произошло в 18 км от Риджкреста 4 июля, последовали четыре сильных афтершока.

Напомним, землетрясение произошло накануне в 17:33 по всемирному координированному времени. Очаг залегал на глубине 8,7 км. Из Риджкреста была эвакуирована местная больница.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США ДональдТрамп в соцсети заявил, что информирован о происходящем и что ситуация в зоне землетрясения находится под контролем.