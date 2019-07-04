Киев, 5 июля, 2019, 00:35 — ИА Регнум. Под арест отправлен украинским судом Владимир Цемах, экс-глава противовоздушной обороны Славянской бригады ДНР, сообщают «Украинские новости».

Mil.gov.ua Украинские силовики

По словам адвоката Цемаха Романа Гонтарева, его подзащитного отправили под арест на два месяца как подозреваемого по делу о крушении малайзийского Boeing МН17 17 июля 2014 г. над территорией ДНР. 5 июля юрист собирается встретиться с Цемахом.

Напомним, 2 июля стало известно, что Цемах был задержан украинскими спецслужбами 30 июня как подозреваемый в «участии в военном конфликте» между Украиной и Донбассом.

По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного. Теперь он рассматривается украинскими властями как свидетель по делу о МН17.