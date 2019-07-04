Рим, 4 июля, 2019, 23:58 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал постоянные призывы стран Европейского союза к России выполнить Минские соглашения. Соответствующее заявление Путин сделал 4 июля на пресс-конференции по итогам переговоров с председателем правительства Италии Джузеппе Конте.

Kremlin.ru Совместная пресс-конференция Владимира Путина с Джузеппе Конте

Путин напомнил, что западне страны постоянно требуют от России выполнить Минские соглашения, но Москва в принципе не может этого сделать.

«Нельзя всё время требовать от России исполнения, скажем, тех же Минских соглашений в той части, которая от нас вообще никак не зависит», — сказал президент России.

Он пояснил, что Минские соглашения, к примеру, требуют полного восстановления экономических отношений Донбасса и Украины. Для этого Москва ничего не сделать не может, а вот Киев должен отменить указ предыдущего президента Украины Петра Порошенко, который установил блокаду Донбасса.

«Нужно прежде всего отменить указ бывшего президента Порошенко об этой блокаде. Он же прямо противоречит Минским соглашениям», — пояснил Путин.

Российский лидер задался вопросом, а почему же лидеры стран Евросоюза не интересуются у украинского руководства, почему оно не выполняет Минские соглашения.

«Мы же не можем это сделать за них. Ну давайте я издам этот указ, что это будет тогда? Ну что это будет?» — сказал Путин.