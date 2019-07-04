Борис Джонсон обещает обложить налогами глобальные интернет-компании
Лондон, 4 июля, 2019, 23:45 — ИА Регнум. Бывший глава британского МИДа и кандидат в премьер-министры Великобритании Борис Джонсон намерен обложить налогами глобальные интернет-компании, 4 июля передает агентство Reuters.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
«Я думаю, что совершенно несправедливо, что… интернет-гиганты FAANG — Facebook, Amazon, Netflix и Google — практически ничего не платят», — заявил Джонсон на мероприятии в Йорке.
Джонсон обещает «найти способ облагать налогом интернет-гигантов» в случае своего избрания на пост главы британского правительства.
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