Вашингтон, 4 июля, 2019, 23:43 — ИА Регнум. Ситуация в американском штате Калифорния, где 4 июля произошло сильное землетрясение, находится под контролем. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своём микроблоге в Twitter.

«Был полностью проинформирован по землетрясению в Южной Калифорнии. Как представляется, всё находится под полным контролем!» — написал глава Белого дома.

Как передавало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 6,6 произошло в южной части Калифорнии около 17:30 по местному времени (20:30 мск). Его эпицентр находился в 18 километрах к северо-востоку от города Риджкрест. Очаг подземных толчков залегал на глубине 8,7 километра.

В указанном районе штата нет крупных населённых пунктов. Сведений о возможных пострадавших или разрушениях до настоящего времени не поступало.