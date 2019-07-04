Москва, 4 июля, 2019, 23:21 — ИА Регнум. Российский сотовый оператор Tele2 с 15 июля приостанавливает оказание услуг связи для своих абонентов, находящихся в роуминге на территории Абхазии. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба компании.

Абхазские сувениры

«С 15 июля 2019 года при нахождении на территории Абхазии абонентам Tele2 будут недоступны услуги связи», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что изменения коснутся как физических лиц, так и корпоративных клиентов. О дате возобновления предоставления услуг компания обещает сообщить дополнительно.

Причины данного решения в сообщении Tele2 не уточняются. Между тем, по данным издания «Коммерсантъ», у компании истекает срок действия соглашений с местными операторами.

«Мы прорабатываем новые условия оказания услуг в роуминге на территории Абхазии с нашими партнёрами и надеемся на достижение компромисса по новым условиям до 15 июля», — приводит газета комментарий пресс-службы Tele2.

В свою очередь, неназванный собеседник издания на телеком-рынке Абхазии заявил, что Tele2 «пытались демпинговать, поэтому они не смогли найти общий язык и договориться о цене на роуминг с местным оператором».

Согласно данным на сайте Tele2, в Абхазии компания сотрудничает с операторами «А-Мобайл» и Aquafone. Последний частично принадлежит российскому «МегаФону».