Рим, 4 июля, 2019, 23:02 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Москва очень надеется на содействие Рима в деле восстановления её полноформатных отношений с Европейским союзом. Об этом российский лидер заявил сегодня, 4 июля, на пресс-конференции по итогам переговоров с председателем правительства Италии Джузеппе Конте.

Kremlin.ru Владимир Путин и Джузеппе Конте по окончанию пресс-конференции

Путин напомнил, что итальянские власти не раз высказывались за отмену антироссийских санкций и нормализацию отношений между Евросоюзом и Россией.

«Мы надеемся на то, что Италия будет эту позицию свою высказывать последовательно, ясно и будет бороться за то, что неоднократно звучало публично, а именно — за полноформатное возвращение к нормальным отношениям между Россией и Европой в целом», — сказал президент России.

Российский лидер сердечно поблагодарил итальянских партнеров за неизменную позицию в отношении России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения между Россией и Европейским союзом всегда были непростыми, однако после 2014 года, когда Крым вернулся в состав России, а в Донбассе началась война, ЕС под давлением США ввёл против России санкции.