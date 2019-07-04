Москва, 4 июля, 2019, 22:45 — ИА Регнум. Насыщенная деловая программа и обилие встреч президента РФ Владимира Путина с итальянским политическим, общественным и бизнес истеблишментом — яркий показатель перспектив дальнейшего развития двусторонних контактов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 июля, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Kremlin.ru Визит Владимира Путина в Ватикан

Рост взаимных инвестиций, товарооборота, турпотоков и общая динамика развития двусторонних отношений говорят о том, что никакие санкции не способны прервать взаимное стремление к сотрудничеству и культурным обменам, подчеркнул он.

«Переговоры на высшем уровне также продемонстрировали, что Италия понимает глубину ущербности санкционной политики и готова вновь предлагать европейским партнерам вернуться к полноформатному диалогу с нашей страной», — отметил Железняк.

Взаимодействие России и Италии может стать позитивным сигналом для других стран Европы и придать импульс для активизации процесса восстановления российско-европейских отношений, указал депутат.