Рим, 4 июля, 2019, 22:34 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал ситуацию, которая сложилась в Венесуэле. Соответствующее заявление он сделал сегодня, 4 июля, в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой правительства Италии Джузеппе Конте.

Kremlin.ru На совместной пресс-конференции Владимира Путина с Джузеппе Конте

Путин подчеркнул, что по целому ряду причин Российской Федерации далеко не безразлично, что именно будет происходить и как будут развиваться события в Венесуэле. Так, Россия очень заинтересована в том, чтобы противоборствующие силы в Венесуэле смогли нормализовать отношения.

Также Путин высказался об американской марионетке, лидере венесуэльской проамериканской оппозиции Хуане Гуайдо, который с подачи Вашингтона пытался захватить власть в Боливарианской Республике.

«Господин Гуайдо вышел на площадь, поднял глаза к небу и, обращаясь к Господу, объявил себя президентом. Ну, хорошо. Но Господь нам не сообщил о том, как он отреагировал на это обращение, никакого сигнала нам не подал», — сказал Путин.

В связи с этим, президент посоветовал Гуайдо «вернуться на грешную, бренную землю» и начать руководствоваться демократическими процедурами и правилами. Иными словами, проамериканской оппозиции следует вернуться к диалогу, обращаться к народу, идти на выборы и именно на выборах решать вопросы будущего развития Венесуэлы.