Казань, 4 июля, 2019, 22:03 — ИА Регнум. В течение первого полугодия 2019 года в Татарии проведена антикоррупционная экспертиза 689 нормативно-правовых актов. Об этом заявил первый замминистра юстиции республики Айнур Галимов, сообщили ИА REGNUM в региональном парламенте.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

В 14 из проектов нормативно-правовых актов выявлено 17 коррупциогенных факторов. В 2018 году было проверено 1459 документов.

В то же время начальник отдела прокуратуры Татарии Ринат Латыпов отметил, что сотрудниками надзорного ведомства только за I квартал текущего года были проверены более чем 5,5 тыс. нормативно-правовых актов, коррупциогенные факторы выявлены в 62 документах.

По его словам, наибольшее число нарушений в сфере антикоррупционного законодательства выявлено в сфере недвижимости, образования, строительства и ЖКХ, здравоохранения и социального обеспечения, агропромышленного комплекса.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Нижегородской области за прошедший период 2019 года относительно 2018 года отмечался прирост дел коррупционной направленности. По линии регионального следственного управления СК РФ рост составил 76%.

В результате по делам и материалам проверок, где речь шла о коррупционном факторе, государству возместили свыше 23 млн рублей ущерба. Также следователи в форме обеспечительных мер в отношении различного имущества обвиняемых и подозреваемых коррупционеров наложили аресты на имущество стоимостью 65 млн рублей.

Прирост отмечался и в сфере преступлений против госвласти, интересов государственной или муниципальной службы. В состав этих дел входили и коррупционные. Рост был на 26,8%. Отдельно показатель фактов взяточничества вырос на 44,8%.