Самара, 4 июля, 2019, 21:55 — ИА Регнум. Группа АвтоВАЗ 5 июля возобновит производство автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске после двух дней простоя, сообщила пресс-служба компании.

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Отмечается, что поставки компонентов с нижегородского завода «Автокомплект» возобновляются без дополнительных условий.

«Поставщик продолжит выполнять условия контракта и возобновляет поставки компонентов. Взаимодействие и обсуждения с поставщиком будут продолжены в рабочем режиме», — говорится в сообщении.

Напомним, 3 июля АвтоВАЗ объявил о приостановке производства на всех сборочных линиях в Тольятти и Ижевске в связи с «неправомерным нарушением обязательств по договору поставки и срывом поставок необходимых комплектующих» со стороны завода «Автокомплект».

В свою очередь, в «Автокомплекте» заявили, что причиной прекращения поставок стали разногласия с АвтоВАЗом по ценам на комплектующие. По утверждению изготовителя, текущие цены не позволяют покрывать расходы на их производство и поставку на конвейер АвтоВАЗа.