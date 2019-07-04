АвтоВАЗ анонсировал возобновление производства после простоя
Самара, 4 июля, 2019, 21:55 — ИА Регнум. Группа АвтоВАЗ 5 июля возобновит производство автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске после двух дней простоя, сообщила пресс-служба компании.
Отмечается, что поставки компонентов с нижегородского завода «Автокомплект» возобновляются без дополнительных условий.
«Поставщик продолжит выполнять условия контракта и возобновляет поставки компонентов. Взаимодействие и обсуждения с поставщиком будут продолжены в рабочем режиме», — говорится в сообщении.
Напомним, 3 июля АвтоВАЗ объявил о приостановке производства на всех сборочных линиях в Тольятти и Ижевске в связи с «неправомерным нарушением обязательств по договору поставки и срывом поставок необходимых комплектующих» со стороны завода «Автокомплект».
В свою очередь, в «Автокомплекте» заявили, что причиной прекращения поставок стали разногласия с АвтоВАЗом по ценам на комплектующие. По утверждению изготовителя, текущие цены не позволяют покрывать расходы на их производство и поставку на конвейер АвтоВАЗа.