Рим, 4 июля, 2019, 21:42 — ИА Регнум. Если Урсула фон дер Ляйен будет назначена главой Еврокомиссии, от неё будет многое зависеть в нормализации отношений между Россией и ЕС, заявил на пресс-конференции в Риме в четверг, 4 июля, президент России Владимир Путин.

Governo.it Встреча Владимира Путина с Джузеппе Конте

Он отметил, что санкционный режим приводит к ситуации, когда обе стороны теряют десятки миллиардов евро, не создаются новые рабочие места, многие работники не получают дохода.

Путин выразил надежду, что новое руководство Еврокомиссии будет все это учитывать. Россия в свою очередь готова вносить свой вклад в нормализацию отношений, сказал он.