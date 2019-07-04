Рим, 4 июля, 2019, 21:35 — ИА Регнум. Бессмысленно требовать от России выполнения той части Минских соглашений, которую должна выполнить Украина, заявил на пресс-конференции в Риме в четверг, 4 июля, президент России Владимир Путин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Минские соглашения

Украина должна принять ряд мер, от восстановления экономических отношений с Донбассом до амнистии, но не выполняет их, отметил Путин.

Новый президент Украины Владимир Зеленский после своей победы на выборах стал говорить прямо противоположное тому, что говорил во время предвыборной кампании, но нужно подождать, пока на Украине закончится уже новая кампания, парламентская, сказал президент России.