Студенты отказались от встречи с секретарем Гонконга
Гонконг, Китай, 4 июля, 2019, 21:29 — ИА Регнум. Студенческий союз Гонконгского университета науки и технологии отклонил предложение о встрече от секретаря Гонконга Кэрри Лам, 4 июля передает агентство Associated Press.
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Согласно заявлению студентов, их не устраивает закрытый формат встречи, на котором настаивала товарищ Лам.
«Диалог должен быть открыт для участия всех граждан Гонконга, всем должно быть дано право говорить», — говорится в заявлении студенческого союза.
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