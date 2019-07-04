Гонконг, Китай, 4 июля, 2019, 21:29 — ИА Регнум. Студенческий союз Гонконгского университета науки и технологии отклонил предложение о встрече от секретаря Гонконга Кэрри Лам, 4 июля передает агентство Associated Press.

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Согласно заявлению студентов, их не устраивает закрытый формат встречи, на котором настаивала товарищ Лам.

«Диалог должен быть открыт для участия всех граждан Гонконга, всем должно быть дано право говорить» , — говорится в заявлении студенческого союза.

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