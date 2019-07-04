Стерлитамак, Башкирия, 4 июля, 2019, 21:25 — ИА Регнум. Заявление в прокуратуру из-за массовой гибели пчёл написали 50 жителей Стерлитамакского района. Пчеловоды считают, что причиной мора насекомых стала обработка полей от вредителей, которую проводят на посадках рапса.

PollyDot Пчёлы

В подтверждение своих выводов пчеловоды собираются представить упаковки из-под химикатов, найденных в поле. Согласно инструкции, химикаты относятся ко II классу опасности. Во всех случаях массовой гибели пчёл фигурируют посадки рапса — растение семейства крестоцветных во время роста и цветения привлекает очень много вредителей. В связи с этим необходимо внесение химических притравок и пестицидов.

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По словам одного из пчеловодов, в случае опасности поведение пчёл становится агрессивным, он добавил, что также заражена матка и множество ульев уже не спасти. такой ущерб для пчеловодческого хозяйства мужчина наблюдает впервые, сообщает Bash.news.

Массовая гибель насекомых также наблюдается в Илишевском, Миякинском и Бижбулякском районе, а также в соседних регионах Поволжья. Причём везде в этом году значительно увеличены посевы рапса.

По законодательству, перед обработкой полей соседние хозяйства должны быть информированы за три дня до начала мероприятий, и соответствующее объявление появилось в газете. Но закрывать пасеки не представляется возможным, как и вывозить пчёл с ульями из зоны поражения.

Сейчас на месте работает выездная ветлаборатория и активисты Общероссийского народного фронта.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, везде проблема с гиблью пчёл появилась в конце июня. На массовую гибель насекомых жаловались жители Башкирии, Татарии и Удмуртии ещё в двадцатых числах прошлого месяца.

В соцсетях появилось открытое обращение к Минсельхозу РФ с просьбой «законодательно рассмотреть и остановить массовую травлю пчёл». Автор обращения отмечает, что «в стране началась настоящая экологическая катастрофа», и приводит в пример десять регионов, в том числе в Приволжском федеральном округе, Нижегородскую, Ульяновскую, Саратовскую, Пензенскую области и Мордовию. Обращение было также направлено на «прямую линию» президента РФ Владимира Путина.

«Ущерб понесли более 1000 пасек, по предварительным данным, погибло более 100 000 только пчёлосемей. Результат экспертизы показал, что гибель пчёл наступила от отравления пестицидами», — отмечает автор обращения.

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Он уточнил, что в сфере применения пестицидов и агрохимикатов нет чёткого государственного контроля, а в агрокомплексе, который активно развивается, совершенно забыли про пчеловодство, и оно «на законодательном уровне остаётся беззащитно», так как даже через суд ущерб при гибели пасек возместить достаточно сложно.

В профильных группах пчеловодов в соцсетях идёт активное обсуждение проблемы, которая оказалась актуальной для многих регионов. В частности, с гибелью пчелосемей столкнулись в селе Потьма Мокшанского района Пензенской области, в Петровске Саратовской области, в Миллеровском районе Ростовской области, в деревне Кашка Тетюшского района Татарии, в Воронежской области. В середине июня гибель насекомых фиксировали в 12 районах Курской области.

«Это произошло вследствие опыления рапса ядохимикатами в дневное время», — отмечали пчеловоды.